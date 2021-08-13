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Düşük riskli illerin sayısı 22'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Isparta'da aşılama oranının yükselmesi ile düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.
Düşük riskli illerin sayısı 22'ye yükseldi
13 Ağustos 2021 13:28 -
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Bakan Koca, sosyal medyadan Isparta'nın aşılama oranının %75'in üzerine çıkması ile birlikte mavi kategoriye geçtiğini ve düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. 

Malatya'nın ise sarı kategoriye geçtiğini açıklayan Bakan Koca, "Malatya'da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı." ifadelerini kullandı.

Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında

Siirt ve Iğdır'da ilk doz aşılanma oranının %55’in üzerine çıkmasıyla iki ilde çok yüksek risk seviyesi yüksek risk seviyesine indi. Siirt ve Iğdır haritada turuncu iller arasına girdi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani dusuk riskli iller asilama orani mavi kategori

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