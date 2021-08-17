Düşük riskli illerin sayısı 28'e yükseldi

Sağlık Bakanı, Sinop ve Osmaniye'de aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıkması ile iki ilin mavi kategoriye geçtiğini açıkladı. Sinop ve Osmaniye'nin düşük riskli iller arasına girmesi ile birlikte düşük riskli il sayısı 28’e yükseldi.

Bakan aşılama oranlarını yükselterek turuncu ve sarı kategoriye geçen illeri de açıkladı:

Bakan Koca, "Konya, Niğde ve Gaziantep 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi turuncu yerine sarı."

"Batman %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Batman turuncu iller arasında." ifadelerini kullandı.