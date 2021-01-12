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Düşük ve orta gelirli ülkeler koronavirüs aşısını ne zaman yaptırabilecek?
Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında DSÖ Başdanışmanı Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu
Düşük ve orta gelirli ülkeler koronavirüs aşısını ne zaman yaptırabilecek?
12 Ocak 2021 09:12 - AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılamalarının şubat ayında başlayacağına inandıklarını söyledi.

DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında,şu açıklamayı yaptı: 

"40'tan fazla ülke şu anda COVID-19'a karşı aşılamaya başladı. Bununla birlikte, şimdiye kadar aşılamaların tamamı yüksek gelirli veya orta gelirli ülkelerde yapıldı." 

Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

Fakir ülkelerde aşı çalışmalarının bir an evvel başlaması için aşı üreticisi şirketlerle iş birliğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aylward, ayrıca mali iş birliği ve yardıma gereksinim duyduklarını belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu yeni tip koronavirus covid-19

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