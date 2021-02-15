Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ebola yeniden geldi! Gine'de 5 yıl aradan sonra ilk kez 4 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Gine'de 2013 yılında patlak veren salgından 5 yıl sonra ilk kez ebola sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti
Ebola yeniden geldi! Gine'de 5 yıl aradan sonra ilk kez 4 kişi hayatını kaybetti
15 Şubat 2021 11:29 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Covid-19'un tüm dünyada etkili olduğu bir dönemde Gine'de uzun bir aradan sonra ebola vakalarının görülmesi yetkilileri tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada biri hemşire toplamda 8 kişinin kusma, kanama ve ishal gibi belirtiler göstererek hastaneye kaldırıldığı ve akabinde dördünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer tüm can kayıplarının ülkenin güney doğusundaki Nzerekore bölgesinde görüldüğünü ifade etti. Ulusal Sağlık Ajansı Başkanı Sakoba Keita ebola teşhisi konulan bir hastanın hastaneden kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak tekrar karantinaya sokulduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü 2020 yazında koronavirüs harici Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ebola vakalarının da görüldüğünü duyurmuştu. Son salgında ülkede 130 vakaya rastlanırken 55 kişi hayatını kaybetmiş, kasım ayından bu yana yeni vaka açıklanmamıştı.

Vakaların 3'te 1'i öldü: 11 bin 500 kişi

Aralık 2013'te Gine'de başlayıp Liberya, Sierra Leone başta olmak üzere diğer Batı Afrika ülkelerine yayılan ebola virüsü yaklaşık 30 bin kişiye bulaşmış ve 11 bin 500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Alınan karantina önlemleri ve aşılama kampanyası sonrası ebola salgını Haziran 2016'da sona ermişti.

Ebola, ABD ve İspanya'daki bazı sağlık çalışanlarında da görüldü ancak bu vakalar salgına dönüşmedi.

Anahtar Kelimeler:

gine ebola saglik bakanligi hemsire dunya saglik orgutu koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.