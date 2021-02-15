Ebola yeniden geldi! Gine'de 5 yıl aradan sonra ilk kez 4 kişi hayatını kaybetti

Covid-19'un tüm dünyada etkili olduğu bir dönemde Gine'de uzun bir aradan sonra ebola vakalarının görülmesi yetkilileri tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada biri hemşire toplamda 8 kişinin kusma, kanama ve ishal gibi belirtiler göstererek hastaneye kaldırıldığı ve akabinde dördünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer tüm can kayıplarının ülkenin güney doğusundaki Nzerekore bölgesinde görüldüğünü ifade etti. Ulusal Sağlık Ajansı Başkanı Sakoba Keita ebola teşhisi konulan bir hastanın hastaneden kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak tekrar karantinaya sokulduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü 2020 yazında koronavirüs harici Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ebola vakalarının da görüldüğünü duyurmuştu. Son salgında ülkede 130 vakaya rastlanırken 55 kişi hayatını kaybetmiş, kasım ayından bu yana yeni vaka açıklanmamıştı.

Vakaların 3'te 1'i öldü: 11 bin 500 kişi

Aralık 2013'te Gine'de başlayıp Liberya, Sierra Leone başta olmak üzere diğer Batı Afrika ülkelerine yayılan ebola virüsü yaklaşık 30 bin kişiye bulaşmış ve 11 bin 500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Alınan karantina önlemleri ve aşılama kampanyası sonrası ebola salgını Haziran 2016'da sona ermişti.