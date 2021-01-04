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Eczane kepenk indirdi: Çevresini tedbirlerle ilgili sürekli uyaran eczacı koronavirüsten öldü
Gaziantep'te, çevresindekilere koronavirüs tedbirlerine uyulması için yaptığı çağrılarla bilinen eczacı Mehmet Çinpolat (63), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eczane kepenk indirdi: Çevresini tedbirlerle ilgili sürekli uyaran eczacı koronavirüsten öldü
04 Ocak 2021 16:30 - DHA
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Gaziantep'te eczacılık yapan, 4 çocuk babası Mehmet Çinpolat'ın 2 ay önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan ve ilaç tedavisi gören Çinpolat, sağlık durumu ağırlaşınca özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Eczacı Çinpolat, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Çinpolat'ın cenazesi, dün yakınları tarafından asri mezarlıkta toprağa verildi.

'EN ÇOK ÖLÜM HEKİMLERDEN SONRA ECZACILARDA'

Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, sağlık sektöründe en fazla ölümlerin hekimlerden sonra eczacılarda görüldüğünü belirtti. Meslektaşları olan Mehmet Çinpolat'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını anlatan İrfan Demirci, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen grup bildiğimiz üzere sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları içerisinde hekimlerden sonra en fazla hayatını kaybedenler ise eczacılar oldu. Bugün itibarıyla Türkiye'de 42 eczacımızı kaybettik. Bugün itibarıyla kaybettiğimiz 326 sağlık çalışanı içerisinde eczacılar önemli bir sayıyla yer alıyorlar. Gönül ister ki hiç kimseyi kaybetmeyelim. Ama eczacılar içinde bulundukları ortam gereği direkt hasta ile muhataplar. Çok küçük alanlarda personelle birlikte çalışıyorlar. Bu da enfeksiyon riskini çok yukarı çıkarıyor. Dün Gaziantep'te bir meslektaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Yaklaşık 2 aydır koronavirüs ile mücadele ediyordu. Bir süre yoğun bakımda bir süre de entübe olarak geçti. Ne yazık ki bu mücadeleyi kaybetti, Allah'tan rahmet diliyoruz."

Öte yandan Mehmet Çinpolat'ın eczanesinin çevresinde bulunan esnaf ise koronavirüse karşı çevresini sık sık uyardığını, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.
 

Anahtar Kelimeler:

gaziantep mehmet cinpolat covid-19

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