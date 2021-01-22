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Elly Lilly’nin antikor ilacı huzurevlerindeki COVID-19 vakalarının yüzde 80’ini engelledi
ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly, koronavirüse karşı geliştirdiği antikor ilacını ülke genelindeki huzurevlerinde test etti. Sonuçlar, bamlanivimab adlı ilacın huzurevi sakinleri arasındaki enfeksiyon oranlarını yüzde 80 oranında önleyebileceğini gösterdi
Elly Lilly’nin antikor ilacı huzurevlerindeki COVID-19 vakalarının yüzde 80’ini engelledi
22 Ocak 2021 18:06 - NTV
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ABD’li ilaç firması Eli Lily tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse karşı geliştirien bamlanivimab adlı antikor ilacının huzurevlerindeki vakaların yüzde 80’ini önleyebileceği belirtildi. 

BLAZE2 adı verilen çalışma ülke genelinde huzurevlerinde yaşayan ve çalışan bini aşkın kişiyle gerçekleştirildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile birlikte yapılan çalışma kapsamında katılımcıların yarısına bamlanivimab, diğer yarısına ise plasebo verildi.

Sonuçlarda, antikor ilacı alan yaşlıların ve çalışanların tamamının Covid-19’a yakalanma olasılığının yüzde 57 oranında azalttığı görüldü. Huzurevlerinde ise bu olasılık yüzde 80 oranında azaldı. 

ABD'DE COVİD-19 ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 37'Sİ HUZUREVLERİNDE MEYDANA GELİYOR

Diğer taraftan, bakımevlerinde yaşayanlar ABD’deki vakaların yüzde 4,7’si, ancak tüm Covid-19 ölümlerinin yüzde 37’sini oluşturuyor. Bu nedenle çalışmanın sonuçları, Covid-19’la mücadelede büyük bir umut vadediyor. 

FDA'YA GENEL KULLANIM İÇİN BAŞVURULACAK

Bununla birlikte, bamlanivimab’ın acil kullanımı Kasım ayında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Eli Lilly, son çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, Covid-19 hastaları için önleyici bir tedavi yöntemi olarak FDA’ya genel kullanım yetkisi için başvuru yapılacağını belirtti. 

Diğer taraftan, Eli Lilly'nin antikor tedavisi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Covid-19 tedavisinde kullanılan Regeneron ilacıyla benzer bir yönteme sahip. Trump, geçen Kasım ayında onlara ihtiyacı olan her Amerikalının antikor ilaçlarına erişim hakkı olacağına söz verdi. Sonuç olarak, federal hükümet hem Eli Lilly hem de Regeneron’un iki antikor ilacından  yaklaşık iki milyon doz satın alıp dağıttı. Geçen hafta, Trump yönetimi daha fazla ilaç satın almak için 2,6 milyar dolar daha bütçe ayırdı. Ancak veriler ilaçların yeterince kullanılmadığını gösteriyor.

İLAÇLARIN YÜZDE 75'İ KULLANILMADI

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) 6 Ocak'ta söz konusu ilaçlara ait dozların yaklaşık yüzde 75'inin kullanılmadığını açıkladı. Doktorlar ise, COVİD-19 enfeksiyonunun başlangıcındaki dar zaman aralığı nedeniyle ilaçların kullanımını zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, antikor tedavilerinin bir uzman tarafından IV infüzyonu (bir infüzyon pompası aracılığıyla ilacın kan damarlarında sürekli dağıtılması) şeklinde uygulanması gerekiyor, yani eczaneden alınıp insanların kendi başlarına uygulayabileceği bir tedavi yöntemi değil. 

ABD’li sağlık uzmanları, Trump yönetiminin  ilacı alırken, buna uygun bir uygulama plan yapmamasını eleştirerek, antikor ilaçlarına ilişkin yeni bir düzenleme talep etti.

Anahtar Kelimeler:

eli lily antikor huzurevleri abd covid-19 antikor tedavisi

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