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Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası
Tesla şirketinin üst yöneticisi Elon Musk, yaptığı açıklamalarla gündemde. Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 antijen testinin 2'sinin sonunçlarının pozitif, 2'sinin ise negatif çıktığını duyurdu.
Elon Musk'tan hızlı antijen testleri konusunda 'sahtekarlık' iddiası
13 Kasım 2020 12:09 - AA
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Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını belirterek "testler konusunda bir sahtekarlığın döndüğünü" ileri sürdü. 

Musk, Twitter'da "Büyük bir sahtekarlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BD'nin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi." paylaşımını yaptı. 

Elon Musk,"şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti.

Tıbbi teknoloji şirketi Becton Dickinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Anahtar Kelimeler:

tesla elon musk koronavirus pcr

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