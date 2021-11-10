EMA, iki yeni COVID-19 ilacına onay vermeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı, Reuters’a yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Covid-19 hastalarının tedavisinde yeni iki monoklonal antikorun kullanılmasına izin verileceğini açıkladı.

Bilim insanları, birçok ülkede yüksek aşılama seviyelerine rağmen, hastaneye yatışlarda ve virüsün etkilerinde artış gözlemlendiği için yeni tedavi yöntemleri hayata geçirmeye başladıklarını vurguladı.

Kısa sürede sonuç bekliyorlar

Reuters’a konuşan bir kaynak, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) bu hafta ABD biyoteknoloji firması Regeneron ve İsviçre devi Roche tarafından geliştirilen tedaviye yeşil ışık yakmaya hazırlandığını söyledi. ABD’de REGEN-COV olarak bilinen başka ülkelerde Ronapreve markası altında satılacak ilacın kısa sürede onay alması bekleniyor.

Reuters’a konuşan kaynak Güney Koreli biyoteknoloji şirketi Celltrion tarafından geliştirilen monoklonal antikor Regkirona’nın da bu hafta AB’de kullanımına izin verileceğini açıkladı.

Kasım ayı sonuna kadar karar açıklanabilir

Yetkilendirme sürecine aşina olan ikinci bir yetkili de Reuters’a yaptığı açıklamada iki ilacın da “yakında” piyasaya çıkacağını, ancak kesin tarihlere karar verilmediğini söyledi. Reuters, gizlilik açısından kaynakların isimlerini açıklamadıklarını açıkladı.

Her iki ilaç da şu anda ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski taşıyan Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılıyor. Her iki ilaç için de başvurular Ekim ayı başlarında yapılmış ve EMA “iki ay içinde görüş bildirebileceğini” söylemişti. Şirket sözcüsü, Celltrion’un Kasım ayı sonuna kadar kararın açıklanmasını beklediklerini aktardı. Roche ise Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.

EMA, onaylar hakkında yorum yapmazken, iki ilacın, EMA’nın tedavi izinlerinden sorumlu komitesinin bu haftaki aylık toplantılarında tartışıldığını bildirdi. Pazartesi günü başlayan görüşmeler Perşembe gününe kadar devam edecek.