Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
EMA, Merck'in Kovid-19 ilacının 'acil durumlarda' kullanımını önerdi
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği "molnupiravir" adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurdu.
EMA, Merck'in Kovid-19 ilacının 'acil durumlarda' kullanımını önerdi
04 Kasım 2021 18:10 - AA Selen Temizer
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

EMA, salgınla mücadeleye ilişkin çalışmalarındaki son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

Ajansın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, molnupiravirin virüsün vücutta yayılmasını azaltabileceği, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında düşüş sağlayabileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

Cavaleri, EMA'nın AB ülkelerine bu tedaviyi pazarlama iznini beklemeden, acil kullanımlar için hazırlamalarını tavsiye ettiğini duyurdu.

İngiltere, bugün söz konusu ilacın kullanımını onaylayan ilk ülke olmuştu.

Moderna'nın takviye dozu delta varyantına karşı etkili

EMA'nın Moderna firmasının "Spikevax" adlı aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye ettiğini anımsan Cavaleri, söz konusu takviye dozunun delta varyantına karşı 18 kat daha fazla antikor ürettiğini gösterdiğini söyledi.

Cavaleri, birçok AB ülkesinin riskli kişilere yönelik takviye aşılamalara başladığını, bir sonraki adımda bunların nüfusun geneline yayılabileceğini belirtti.

Johnson and Johnson şirketinin ilaç kolu olan Janssen-Cilag International N.V. tarafından üretilen "COVID-19 Vaccine Janssen" aşısının 1. dozdan 6 ay sonra uygulanan takviye dozuyla ilgili veri beklediklerini belirten Cavaleri, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin aralıkta sonuçlanacağını bildirdi.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvurunun değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.

"Avrupa'da durum endişe verici"

EMA'nın klinik çalışmalar ve üretimden sorumlu yetkisi Fergus Sweeney de "Avrupa'daki epidemiyolojik durum çok endişe verici. Kış öncesinde vakalar artıyor, hastaneye yatış ve ölüm oranları artıyor." diyerek aşılamanın önemini vurguladı.

EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.

Anahtar Kelimeler:

ema merck ab ilac duzenleyicisi molnupiravir acil durumlar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.