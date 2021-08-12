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EMA, mRNA aşılarının üç olası yan etkisini araştırıyor
Avrupa Birliği İlaç Dairesi (EMA), COVID-19’a karşı kullanılam mRNA aşılarının olası 3 yeni yan etkisi üzerine incelemeler yapıyor.
EMA, mRNA aşılarının üç olası yan etkisini araştırıyor
12 Ağustos 2021 12:12 - Amerika'nın Sesi
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Avrupa’da MRNA aşıları olaral Pfizer-BioNTech ve Moderna şirketlerinin aşıları kullanılıyor.

AB İlaç Dairesi, aşıların alerjik bir deri reaksiyonuna, böbrek iltihabına ve protein kaybı kaynaklı bir böbrek rahatsızlığına neden olup olmadığını araştırıyor.

Aşı üreticileri çok nadir görüldüğü belirtilen bu etkilere dair henüz resmi açıklama yapmadılar.

AB ülkelerinde yoğun olarak Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor. Bugüne dek kullanılan 43,5 milyon doz Moderna aşısına karşın 330 milyon dozdan fazla Pfizer-BioNTech aşısı AB ülkelerinde vatandaşlara uygulandı.

Geçtiğimiz ay AB İlaç Dairesi, mRNA aşılarıyla kal kası iltihabı rahatsızlığı arasında olası bir bağlantı bulunduğunu açıklamıştı. Ancak bunun da çok nadir görülen bir yan etki olduğu ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü de buy an etkinin yok sayılabilecek düzeyde olduğuna dikkat çekmiş ve aşıların faydasının yan etkilerine göre çok büyük olduğuna işaret etmişti.

Yetkililer henüz üzerinde çalışılan yan etkilerin detayları ve kaç vakada görüldüğüne dair detaylı bir açıklamada bulunmadılar. Çalışmanın sonunda ayrıntılı bir paylaşımın yapılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

ema mrna yan etki biontech moderna covid-19

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