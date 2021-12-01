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EMA: Omicron için geliştirilen yeni aşıyı 3-4 ay içinde onaylayabiliriz
AB ilaç düzenleyicisi (EMA), corona virüsün Omicron varyantını hedef alacak şekilde uyarlanmış aşıları üç ila dört ay içinde onaylayabileceğini ancak mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini söyledi.
EMA: Omicron için geliştirilen yeni aşıyı 3-4 ay içinde onaylayabiliriz
01 Aralık 2021 17:41 - ntv.com.tr
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Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi EMA, yeni ortaya çıkan corona virüs varyantı Omicron ile ilgili açıklamada bulundu.

EMA, gerekirse corona virüsün Omicron varyantını hedef alacak şekilde uyarlanmış aşıları üç ila dört ay içinde onaylayabileceğini bildirdi.

Mevcut aşılar ile ilgili de açıklamada bulunan ilaç düzenleyicisi kullanılan aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini aktardı.

Avrupa Parlamentosu'na konuşan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yönetici direktörü Emer Cooke, ilaç üreticilerinin Omicron'a karşı korunmak için aşılarını değiştirmeleri gerekip gerekmediğini bilmediğini, ancak EMA'nın bu olasılığa hazırlandığını söyledi.

Cooke, "Mevcut aşıları değiştirmeye ihtiyaç olursa üç ila dört ay içinde onaylanabilecek durumda olabiliriz" derken, "Formülasyonlarını yeni sıralamayı içerecek şekilde uyarlayan şirketler daha sonra üretim sisteminin çalıştığını göstermek zorunda kalacaklar, daha sonra bunun pratikte gerçekten işe yaradığını belirlemek için bazı klinik deneyler yapmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

EMA yaptığı ayrı bir açıklamada, ilaç üreticilerinin aşıyı değiştirmeleri gerektiğine karar verdiklerinde ve bunun üzerinde çalışmaya başladıklarında incelemenin başlayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

ema omicron varyanti asi koruma onay

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