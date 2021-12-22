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EMA: Omicron varyantına karşı uygun bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı karar aşamasında
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mevcut yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, Omicron varyantına karşı uyumlandırılmasının gerekip gerekmediğine henüz karar verilmediğini bildirdi.
EMA: Omicron varyantına karşı uygun bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı karar aşamasında
22 Aralık 2021 10:16 - AA Selen Temizer
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yıl sonu değerlendirmesi için düzenlenen basın toplantısında konuşan EMA Direktörü Emer Cooke, Omicron varyantına karşı aşıların gözden geçirilmesi sürecinin devam ettiğini ve bu yönde bir karar alınmasına hazırlıklı olunduğunu söyledi.

Cooke, Omicronun dominant varyant olma eğiliminin sürdüğünü dile getirdi ancak Delta ile mücadelenin sürdüğüne dikkati çekti.

İlk aşıya onay verilmesinin üzerinden 1 yıl geçti

Pfizer-BioNTech tarafından üretilen ilk aşıya onay verilmesinin üzerinden 1 sene geçtiğini belirten Cooke, AB'nin ayda 300 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip hale geldiğini ifade etti.

Halihazırda 5 aşı ve 6 ilaca onay verildiğini anımsatan Cooke, salgınla mücadelede bir sene öncesine göre çok daha iyi durumda olunduğunu aktardı.

Cooke, takviye dozların ilk iki doz aşıdan farklı bir doz kullanılması halinde daha koruyucu olduğunun ortaya konduğunu vurguladı.

EMA'nın son olarak tavsiye ettiği ve Novavax tarafından üretilen aşının, normal buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi nedeniyle daha kullanışlı olduğunu belirten Cooke, "Bu aşı, COVAX programı dahilinde yılda 1 milyar doza kadar doz üretecek ve dünyanın en kısa sürede aşı olmasını sağlayacak." dedi.

EMA, şu ana kadar Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretilen aşılar ile Kineret, Regkirona, Roactemra, Ronapreve, Veklury ve Xevudy isimli ilaçların tedavide kullanımını onaylamıştı.

Anahtar Kelimeler:

ema avrupa birligi omicron varyanti asi varyant

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