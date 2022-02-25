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EMA, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının takviye dozunun 12 yaş üzerindekilere uygulanabileceğini bildirdi.
EMA, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
25 Şubat 2022 08:32 - AA Ömer Tuğrul Çam
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EMA, takviye dozun AB ülkelerinde 12-15 yaş grubunda kullanılması için şirketin yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

EMA'nın açıklamasında, aşının iki dozunun 5 yaşından büyük sağlık durumu uygun herkeste kullanılabildiğin hatırlatılarak, takviye veya hatırlatma dozu olarak anılan üçüncü dozun 12 yaşından büyüklerde kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, takviye dozun 12 yaşın üzerindeki ergenlerde, Kovid-19'a karşı en az yetişkinlerdeki kadar bağışıklık sağladığı ifade edildi. İncelenen verilerde güvenlik endişesi belirlenmediği açıklandı.

Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunun 18 yaşından büyükler için onayı aylar önce verilmişti.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar veriyor.

Anahtar Kelimeler:

takviye dozu onay pfizer biontech kovid-19 12 yas

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