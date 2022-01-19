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EMA'dan 4.doz açıklaması: Yalnızca bağışıklığı baskılananlar için değerlendirilebilir
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4. doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar için değerlendirilebileceğini, nüfusun geneli için bu aşamada gerekmediğini ve kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının sürdürülebilir olmadığını duyurdu.
EMA'dan 4.doz açıklaması: Yalnızca bağışıklığı baskılananlar için değerlendirilebilir
19 Ocak 2022 10:10 - AA Selen Temizer
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EMA'nın Aşılama Stratejisi Sorumlusu Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, EMA dahil olmak üzere farklı bölgelerdeki ilaç düzenleyicilerinin, "zaman içinde kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm olmayacağı konusunda hemfikir olduklarını" söyledi.

Cavaleri, gelecekte tekrar aşı yapılması gerekirse, havaların soğumasıyla grip için yapılan aşılar gibi takviyelerin sunulabileceğini vurguladı.

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Dördüncü dozların, kemoterapi gibi bağışıklığı baskılayan tedavi alan hastalar için değerlendirilmesinin mantıklı olacağını belirten Cavaleri, genel popülasyon için değerlendirilmesi için ise herhangi bir veri bulunmadığını ifade etti.

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Gebeler ve bebekleri üzerinde olumsuz etkisi yok

Cavaleri, mRNA teknolojisini kullanan Pfizer-Biontech ve Moderna gibi firmaların aşılarının gebeler ve bebekleri üzerinde komplikasyona sebep olmadığını belirtti.

65 bin gebe üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu aşıların yararlarının, muhtemel risklerinden fazla olduğuna karar verildiğini aktaran Cavaleri, aşıların herkes için olduğu gibi gebeler için de hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azalttığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

ema takviye doz bagisikligi baskilananlar 4doz

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