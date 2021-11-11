Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
EMA'dan BioNTech aşısının yan etkisi hakkında açıklama: Yeterli delil yok
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Comirnaty isimli corona virüsü aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Dairesi'nden yeni bir açıklama geldi.
EMA'dan BioNTech aşısının yan etkisi hakkında açıklama: Yeterli delil yok
11 Kasım 2021 15:57 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıları belirli aralıklarla inceleyen ve olası yan etkilerini masaya yatıran Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yeni bir güncelleme yayınladı.

EMA, Comirnaty’nin yanı sıra diğer corona virüsü aşıları ile ilgili güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısı Comirnaty’nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada Comirnaty ile bu hastalık arasında bir bağlantı için yeterli delil ve kanıt olmadığı duyuruldu. Öte yandan kalpte iltihaplanmaya sebep olan miyokardit ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

ema comirnaty avrupa ilac dairesi coklu sistem iltihaplanma sendromu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.