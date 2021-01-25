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Emekli hemşire Ismahan Emirdağı, COVID-19'a yenildi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllar Sarıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Ismahan Emirdağı, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti
Emekli hemşire Ismahan Emirdağı, COVID-19'a yenildi
25 Ocak 2021 14:54 - İHA
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllar Sarıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan emekli hemşire Ismahan Emirdağı, koronavirüse yenik düştü. Hemşire Emirdağ'ın vefatı çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Emirdağ için eski görev yeri olan Sarıgöl Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "Çalışma arkadaşlarımızdan Hemşire Ismahan Emirdağı'yı koronavirüs hastalığı sebebiyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içinde kurumuzda vedalaşma törenini yaptık. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Emekli Hemşire Ismahan Emirdağı törenin ardından memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

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