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En çok onlar kaybetti: Afrika, COVID-19 ölümlerinde küresel ortalamayı aştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarında görülen ölüm oranları, küresel ortalamanın üzerine çıktı
En çok onlar kaybetti: Afrika, COVID-19 ölümlerinde küresel ortalamayı aştı
22 Ocak 2021 08:42 -
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, dünyada COVID-19 vakalarındaki ölüm oranının ortalama yüzde 2,2, kıtada ise yüzde 2,5 olduğunu belirtti. 

Salgının başlarında kıtanın ölüm oranlarının düşük olmasıyla dikkati çektiğini söyleyen Nkengasong, bu oranın yüksek olduğu ülkelerin sayısının artmasını endişe verici olarak değerlendirdi.

Nkengasong, kıtada şu an 21 ülkenin yüzde 3'ün üzerinde ölüm oranına sahip olduğunu dile getirerek bu oranın Sudan'da yüzde 6,2, Mısır'da yüzde 5,5, Liberya'da yüzde 4,4 olarak kayda geçtiğini vurguladı.

Direktör Nkengasong, Nijerya, Mısır ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde geçen hafta, bir önceki haftaya göre, vaka artış hızının arttığını aktardı.

Afrika kıtasında vaka sayısı 3 milyon 352 bini aşarken, kıta genelinde virüs nedeni İle 81 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

Anahtar Kelimeler:

afrika hastalik kontrol ve onleme merkezi afrika kitasi covid-19 olum

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