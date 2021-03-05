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Enfeksiyon uzmanının 'maske' eleştirisi yankı uyandırdı: 'Açık havada maske kullanmak gerekli mi?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Doç. Dr. Ömer Coşkun'un, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Açık havada maske takmanın gereksiz bir uygulama olduğunu eleştiren Coşkun, "Ben maske takmayın demiyorum, açık havada maske takmak gereksizdir diyorum." diye sözlerine ekledi
Enfeksiyon uzmanının 'maske' eleştirisi yankı uyandırdı: 'Açık havada maske kullanmak gerekli mi?
05 Mart 2021 11:48 -
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında alınan maske-mesafe-hijyen tedbirleri cezai işlem yaptırımıyla devam ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ömer Coşkun, Twitter hesabından "Açık havada maske takmak gereksizdir."  paylaşımı yaptı. 

Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Doç. Dr. Coşkun, şu değerlendirmeleri yaptı: 

"Alınan kurallara uymak vatandaşlık görevimizdir. Ben millete maske takmayın demiyorum. Kurallara uyun. Diğer yandan "Açık havada maske takmak gereksizdir." cümlesi benim bilimsel görüşümdür."

Yapılan paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle: 

Doç. Dr. Coşkun'un paylaşımı dünyanın dört bir köşesinden kullanıcıların yorumuyla dikkat çekti. Yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşı, kendi ülkelerindeki maske kurallarından söz ederek Coşkun'a destek verdi: 

 

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus enfeksiyon maske takmak gereksizdir

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1) BİR VATANDAŞ (yumurtacı)
05.03.2021 16:08:54
Bizim bilim kurulumuz İsviçre'nin de, Almanya'nın da, İsveç'in de bilim adamlarından iyi bilir.
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