Enfeksiyon uzmanının 'maske' eleştirisi yankı uyandırdı: 'Açık havada maske kullanmak gerekli mi?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında alınan maske-mesafe-hijyen tedbirleri cezai işlem yaptırımıyla devam ediliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ömer Coşkun, Twitter hesabından "Açık havada maske takmak gereksizdir." paylaşımı yaptı.

Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Doç. Dr. Coşkun, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Alınan kurallara uymak vatandaşlık görevimizdir. Ben millete maske takmayın demiyorum. Kurallara uyun. Diğer yandan "Açık havada maske takmak gereksizdir." cümlesi benim bilimsel görüşümdür."

Yapılan paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Doç. Dr. Coşkun'un paylaşımı dünyanın dört bir köşesinden kullanıcıların yorumuyla dikkat çekti. Yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşı, kendi ülkelerindeki maske kurallarından söz ederek Coşkun'a destek verdi: