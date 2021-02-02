Erciyes Üniversitesi aşısı Faz-2 çalışmalarında, Prof. Dr. Özdarendeli ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyor

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geliştirilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aday aşısına ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın bu çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Gecesini gündüzüne katarak bu çalışmaları ekibi ile devam ettiriyor."

ERÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, aşı adayı hakkında bilgi aldı.

Vali Günaydın, geliştirilen aşı adayına katkı veren Rektör Çalış ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibini tebrik etti.

Aşı çalışmasının Türkiye adına son derece önemli olduğunu ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"İnşallah çalışmalar yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanarak hepimizi mutlu eder. Çalışmaları yakından takip ediyorum. Rektörümüz ile hemen hemen her hafta bu konu üzerinde konuşuyoruz. Aşı çalışmasında büyük gayretler gösterdiklerini yakından takip ediyorum. Özellikle Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın bu çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Gecesini gündüzüne katarak bu çalışmaları ekibi ile devam ettiriyor. Kendilerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. İnşallah yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanır. Hep birlikte ülke olarak, millet olarak bu işin mutluluğunu birlikte yaşarız inşallah."

"Faz-2 çalışmalarında ise hocamız ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyor"

Rektör Prof. Dr. Çalış da COVID-19 aday aşısını bulan Prof. Dr. Özdarendeli ve ekibinin yerli aşı adayını ilk kez izole ederek, preklinik çalışmayı tamamladıklarını anımsattı. Süreçle ilgili bilgi veren Çalış, şöyle devam etti:

"Faz-1 çalışmalarını bitirdik. Faz-2 çalışmalarında ise hocamız ve ekibi Koçak Farma ile birlikte çalışıyor. Yerli ve milli aşımızın olması çok önemli. Bilindiği gibi 16'ya yakın merkezde aşı çalışmaları yürütülmekte. Bizler Sağlık Bakanlığının desteği ile aşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile de çalışma yürüten merkezlerimiz var. Sonuçta milli aşımız olsun. Birden fazla aşımız olsun. Bu çok önemli. Tüm dünyada görüyoruz ki aşı tedariği konusunda sıkıntılar da yaşanmakta. Ama biz kendi yerli ve milli aşımızı yaparsak inşallah hem kendimize hem de tüm insanlığa hizmet edeceğiz. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Valimiz Sayın Şehmus Günaydın'a da her zaman bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum."

Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise COVID-19 ortaya çıktıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını, Sağlık Bakanlığı ile Rektör Çalış'ın buna hem maddi hem de manevi çok büyük katkı sağladığını belirtti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özdarendeli, "İnşallah en kısa sürede ülkemize böyle bir aşıyı kazandırmış oluruz." ifadesini kullandı.