Erciyes Üniversitesi COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere yerli valf cihazı üretti

Yerli solunum cihazı üreten firmalar, yurtdışından temin ettikleri oransal valf cihazını bulmakta zorlanınca ERÜ Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne başvurdu. Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, öğrencilerin de bulunduğu 6 kişilik ekibiyle geçen yıl Haziran ayında çalışmaya başladı. Ekip, 8 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda oransal valf cihazını üretmeyi başardı.

Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, destek programlarına başvuru yaparak Haziran ayında çalışmalara başladıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pandemi sürecinde özel izinler ile laboratuarımızda iki lisans ve iki yüksek lisans öğrencimiz ile bilgisayarda analizlerini yaptık, en iyi tasarımı belirleyerek yazılımsal kademeleri geliştirerek cihazımızın başarılı bir şekilde üretimini sağladık. Yurt dışından alınan cihazlarda 100 kademe var. Biz ise, 250 kademeli olarak akışı oranlama üzerine bir cihaz geliştirdik. Sağlık çalışanlarının daha hassas bir tedavi gerçekleştirmesi adına yardımcı olduk.

Bu projeyi özel kılan özelliği tamamen yerli ve milli olması. Sadece sağlık değil hava akışının olduğu bütün sektörlere hizmet verebilecek. Pandemi döneminin başında solunum cihazı üreten yerli firmalar, üretim aşamasında valf kısmını yurt dışından istediklerinde oradaki yetkililer ellerinde az bir sayı olduğunu ve gönderemeyeceklerini söylediler. Bizlerden bu konuda destek istenince böyle bir çalışma gerçekleştirdik"