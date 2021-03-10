Erciyes Üniversitesinin COVID-19 aşı adayı Faz 2 çalışması kapsamında 2'nci doz aşılamaya geçti

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, faz 2 çalışmaları süren inaktif aşı adayının ikinci dozu, ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) gönüllülere yapılmaya başlandı.

Faz-2 çalışmasında aday aşının ikinci dozu uygulanan gönüllü Soner Akel (37), ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini, aşı çalışmalarında yer almaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, herkesi gönüllü olmaya davet etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da faz-2 çalışmalarını nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını aktardı.

ERÜ'deki aşı adayının Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini anımsatan Çalış, şöyle konuştu: