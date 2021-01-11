Erdoğan açıkladı: Aşılama bu hafta başlayacak, kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında Çin'den getirilen ve laboratuvarda analizleri yapılmakta olan CoronaVac aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) aşısının belirlenen öncelik sıralamasına göre yapılacağını ve bu hafta Perşembe veya Cuma günü aşı programının başlayacağını duyurdu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe ve cuma günü bu kampanyamız başlamış olacak."

Kısıtlamalar, salgın sürecini yavaşlattı

Erdoğan, alınan tedbirlerin salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardığını kaydettiği konuşmasında bu durumun sağlık sistemindeki yükünü de önemli ölçüde hafiflettiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çekti ve ekledi:

"Türkiye, dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte, uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli açılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz.

Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü bu kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz."

Kısıtlamalar vaka sayılarıyla orantılı olarak azaltılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin esnetilmesine yönelik söylemlere de cevap verdi ve "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.