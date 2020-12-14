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Erdoğan açıkladı: Hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malülü veya meslek hastalığı statüsünde değerlendirilecek
Bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malüllüğü veya meslek hastalığı statülerinin verileceğini ifade etti.
Erdoğan açıkladı: Hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malülü veya meslek hastalığı statüsünde değerlendirilecek
14 Aralık 2020 20:29 -
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Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, bir süredir gündemden düşmeyen COVID-19'un meslek hastalığı sayılmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın, kadrolarına göre vazife malüllüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden, çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pekçok imkana kavuşacaktır.

'Sağlık Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı görevlendirdim'

Salgın sürecini yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, sözlerine ekledi:

"Sağlık Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu konunun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak, salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. Mevcut uygulamalar ile ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleştirme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden kötü durumda olması, Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil, tam tersine ileride olduğunun işaretidir."

'Aşıyı en kısa sürede milletimizin hizmetine sokacağız'

Ay sonunda yaygın kullanımına başlanması beklenen Çin aşısı hakkında konuşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Aşıyı en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştireceğiz.Bu süreçte tedbirlere sıkı bir şekilde devam edeceğiz."

Yılbaşında 3 gün sokak yasağı 

Yılbaşında sokak kısıtlamasının uygulanmasına yönelik tartışmalara son veren Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulanacağını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:

erdogan covid-19 meslek hastaligi yilbasi 3 gun sokak yasagi

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