Erdoğan, BM Koronavirüs özel oturumunda konuştu: DSÖ listesindeki 16 aşıdan 12'sinin insan üzerindeki deneylerine başladık



Erdoğan, delegelere seslendi: "Uluslararası toplum 21’inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya; bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası işbirliği ve küresel dayanışmadır. Bu oturum, işte bu nedenle, son derece zamanlı ve faydalı olmuştur. Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı olarak bu girişime öncülük eden değerli kardeşim Sayın Aliyev ve Genel Kurul Başkanı Sayın Bozkır başta olmak üzere, özel oturumun düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bütçe desteği vermeye çalışıyoruz

Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplumla işbirliği içinde hareket edildiğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BM'nin yanı sıra DSÖ, G-20, MİKTA, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki faaliyetlerde hep ön saflarda yer aldık. Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında, gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere destek oluyor, yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz. Gelişmekte olan bazı ülkelerde yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Salgın nedeni ile ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 50'yi aşkın Türk firması 20'nin üzerinde ülkenin salgınla mücadelesine çeşitli şekillerde destek olmuştur."

Erdoğan, dünyada geliştirilmekte olan aşı çalışmalarına da değindi ve insanların aşı üretimiyle ilgili gelen haberlerle ümitlendiğini hatırlattı. "Bu vesile ile aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, bu oturuma da çevrimiçi iştirak eden BioNTecht firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye olarak yürüttüğümüz 12'si DSÖ listesinde bulunan, 16 aşı çalışmasından birinin insan üzerindeki denemelerine başlamasından da büyük memnuniyet duyuyoruz."

Erdoğan, DSÖ'nün 2021 yılını uluslararası sağlık çalışanları yılı ilan ettiğini hatırlatarak, sözlerine şöyle son verdi: