Erdoğan yanıtladı: İstanbul için yeniden 'kapanma' olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İstanbul’da yeniden kapanma olur mu?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, şöyle söyledi:

"Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız."

Çin'den ikinci bir transfer gündemde

Aşı görüşmelerinin Çin dışında Almanya ve Rusya ile devam ettiği belirten Erdoğan, “Çin’den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu gelebilir. Mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz” dedi.