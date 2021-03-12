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Erdoğan yanıtladı: İstanbul için yeniden 'kapanma' olacak mı?
Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da yeniden kapanma olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız." dedi
Erdoğan yanıtladı: İstanbul için yeniden 'kapanma' olacak mı?
12 Mart 2021 16:28 - DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İstanbul’da yeniden kapanma olur mu?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, şöyle söyledi:

"Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız."

Çin'den ikinci bir transfer gündemde

Aşı görüşmelerinin Çin dışında Almanya ve Rusya ile devam ettiği belirten Erdoğan, “Çin’den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu gelebilir. Mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

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