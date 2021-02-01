Erdoğan: Yüz yüze eğitime ilk başlayan köy okulları olacak, esnafa yönelik kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilecek

Kabine toplantısı sonra basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitimde özellikle köy okullarındaki öğrencilerin imkanlarının sınırlı olduğuna vurgu yaparak, köy okullarında yüz yüze eğitim için 15 Şubat’ı işaret etti. Eğitimin başladığı köylerde salgının seyrine göre yeniden uzaktan eğitime dönülebileceğinin sinyallerini veren Erdoğan, şöyle devam etti:

“8’inci ve12’nci sınıflar ile ilk öğretim ve özel eğitim veren okullar için eğitimin 1 Mart itibarıyla başlamasına yönelik hazırlıklara başlanacak. 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlamasına geçilecek.”

Cumhurbaşkanı aynı zamanda esnaflara yönelik de uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetileceğini duyurdu ve "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Aşı tedarikindeki şüphelerimiz, bizi yerli aşıya yönlendirdi

Erdoğan, yurt dışından aşı alımıyla ilgili şüpheli olduğunu belirterek, “Bu durum bizi yerli aşı çalışmalarına yönlendirdi.” dedi. Erdoğan, “COVID-19’un mutasyona uğraması işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen, küresel sağlık krizinin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.