Erzincan'da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların çoğu aşısız gençlerden oluşuyor

Doç. Dr. Faruk Karakeçili, Kovid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Erzincan'daki aşılanma oranı ve hastanedeki yoğunluğa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Aşı öncesi dönemde hastanede yoğunluklu olarak 65-75 yaş üstü kişilerin bulunduğunu ifade eden Karakeçili, şu sıralar hastanelerde aşısını olmamış ya da eksik aşı olmuş 55 yaş altı hastaları yatırmaya başladıklarını söyledi.

Bu nedenle de aşının önemine bir kez daha vurgulamak istediklerini aktaran Karakeçili, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaklaşık 90 milyon doz aşı yapıldı. Erzincan ilimizde de oldukça oranlar yüksek ama yine de yüzde 50 civarında aşılanma oranına sahibiz. Bu nedenle aşı tereddütlü veya aşı karşıtlığı ile ilgili özellikle tereddütleri gidermek istiyoruz. Lütfen aşı olun diyoruz çünkü aşıların güvenliği ile ilgili herhangi bir sakınca olmadığını günümüzde çok rahat görüyoruz. Dünyada 5 milyar doz aşı vuruldu. Aşıya bağlı ani ölüm veya ciddi bir yan etki yok denecek kadar az. Son dönemlerde yatırdığımız hastaların büyük çoğunluğu genç ve aşısız hastalar."

"Hepsinin ortak görüşü 'keşke aşı alsaydık, çok pişmanız'"

Karakeçili, 3. doz aşı sırası gelenlerin bunu ihmal etmemelerini isteyerek, tekrar aşıların güvenli olduğuna dikkati çekti.

Aşının hastaneye yatışları azalttığının herkesçe bilindiğini söyleyen Karakeçili, şunları kaydetti:

"Özellikle genç kesime seslenmek istiyorum. Türkiye'de aşı karşıtlığı aslında abartıldığı kadar değil. Ben Türkiye'de ülkemizde ve ilimizde aşı tereddütünün daha yaygın olduğunu görüyorum. Çünkü bunu yatan hastalarımızda da görüyoruz. Hasta başına gittiğimizde aşı durumunu soruyoruz. 20'li yaşlarda 30'lu yaşlarda hastalara 'neden aşılanmadın' diye sorduğumuzda, genellikle 'işlerim vardı', 'birkaç gün sonra olacaktım' yanıtlarını alıyoruz. Ama hepsinin de ortak görüşü, ortak söylediği 'keşke aşı alsaydık çok pişmanız' oluyor ve yakınlarına kesinlikle aşı olmalarını öneriyorlar."

Kentte son günlerde yatan hasta sayısında artış yaşandığını ve hastanelerde yüzde 60-70 oranında 45-50 yaş altı aşısız hastaların bulunduğunu vurgulayarak, "Yani çift doz aşısını zamanında, tam doz aşılanmasını yapıp yatan hastamız neredeyse yok denecek kadar. Genç kesimin özellikle biraz daha hızlıca aşı zamanları geldiğinde geciktirmesin diyoruz." diye konuştu.