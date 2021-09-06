Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir: Yoğun bakımlarımızda çok genç hastalarımız var
Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, il genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımlar da yatan hastalar hakkında bilgi verdi. Bedir, “Yoğun bakımlarımızda Covid tanılı 72 hastamız var. İçlerindeki 8 hastamız çok genç, 20'li 30'lu yaşlarda” dedi.
Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir: Yoğun bakımlarımızda çok genç hastalarımız var
06 Eylül 2021 10:35 - İHA Çağrı Korkmaz
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hep sorulduğu için aşısını yaptıranlarla yaptırmayanların yoğun bakım ve vefat durumlarını dikkatlerinize sunmak istiyorum:

Bugün itibariyle yoğun bakımlarımızda Covid tanılı 72 hastamız var. İçlerindeki 8 hastamız çok genç, 20'li 30'lu yaşlarda. Yoğun bakımlardaki hastaların tamamına yakını ya hiç aşı yaptırmamış yada eksik aşılı kişilerden oluşuyor. Vefatlarda da durum aynı. 94 yaşındaki bir hastamız hariç, ağustos ayında Covidden vefat edenlerin tamamı ya aşısını yaptırmamış yada eksik aşılı kişiler. Bu veriler bizim verilerimiz, bizim şehrimizin verileri."

"Covidin kimde nasıl seyredeceği belli olmuyor. İnsan, aşısı olan bir hastalıkta aşı yaptırmayarak kendisini, annesini, babasını, çocuklarını böyle bir riske nasıl atabilir ki? Eğer korkacaksak aşıdan değil, Covidden korkmalıyız. Artık daha fazla ertelemeden, geciktirmeden ilk işimiz aşımızı yaptırmak olmalı” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

erzurum il saglik muduru gursel bedir covid-19 yogun bakim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.