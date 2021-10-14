Erzurum Şehir Hastanesi'nde Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları başladı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Toksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı hatırlatma dozlarının etkinliğiyle ilgili çok merkezli klinik çalışma planladığını, bunun bir ayağının da hastanelerinde yürütüleceğini söyledi.

Çalışmanın milli aşı TURKOVAC'ın etkinliğini ortaya çıkarması açısından çok değerli olacağını ifade eden Toksoy, "Tüm vatandaşlarımızı bu çalışmaya katkı sunmaya bekliyoruz. Bu aşının etkinliğinin ortaya çıkması, ileride bizim elimizi güçlendirecek ve pandemiye karşı savunmayı artıracak. Bu yüzden çalışma çok kıymetli." dedi.

Toksoy, vatandaşların e-Nabız, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 ya da Şehir Hastanesindeki merkezlerinden konuyla ilgili bilgi alabileceğini kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıları Kliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Sibel İba Yılmaz da Faz-3 çalışmalarını, gönüllüler üzerinde hatırlatma dozu yaparak planladıklarını belirterek, "İki doz aşı olmuş kişilerin sağlıklı birey ve Kovid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Buradaki en önemli esas ise mutlaka gönüllülük. Gönüllünün ikinci doz Sinovac aşısı olmasının üzerinden en az 90, en fazla ise 270 gün geçmesi ve kronik hastalığının olmaması gerekiyor. " diye konuştu.

Bu şartları taşıyan herkesin çalışmaya katılıp gönüllü olmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, bu çalışmayı Erzurum'da yürütmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yılmaz, hastanede TURKOVAC Faz-3 çalışması için özel alan oluşturulduğunu anlatarak, "Önce gönüllülerimizden kan alıp birtakım testler yapacağız. Daha sonra PCR testleri alınacak. Bu işlemler gönüllülerimizde bir yük oluşturmayacak. Sadece aralıklı aylarda kan vermeye gelecekler. Gönüllü listemizde bekleyenler var, onları da yakında çağıracağız." ifadelerini kullandı.