Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eski plazmalar işe yaramıyor mu? Eski FDA danışmanı, 'plazmadan vazgeçin' çağrısı yaptı
Eski Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışmanı, ABD'nin koronavirüsü tedavi etmek için iyileşen plazma kullanmayı bırakması gerektiğini, çünkü virüsün yeni ve potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlara dönüşmesine yardımcı olabileceklerini söyledi
Eski plazmalar işe yaramıyor mu? Eski FDA danışmanı, 'plazmadan vazgeçin' çağrısı yaptı
05 Şubat 2021 09:08 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-ABD yönetimlerinde uzun süredir biyosavunma danışmanı olarak çalışan Dr. Luciana Borio, COVID-19'dan kurtulanların kanından alınan nekahat plazmasının basitçe iyi çalışmadığını ve virüsün, hastaların vücutlarında çoğalmaya ve gelişmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi. 

Acil kullanım iznine iptal çağrısı

Borio Meclis Enerji ve Ticaret Komitesine Çarşamba günü yapılacak duruşma öncesinde sunulan yazılı ifadede şunları söyledi:

"Virüsün bağışıklık sisteminden kaçarak, daha fazla mutasyon geliştirme olasılığını azaltmak için ek bir önlem olarak, FDA’yı, iyileşen plazma için geçen yıl yayımladığı Acil Kullanım İznini iptal etmeye çağırıyorum."

Geçtiğimiz Ağustos ayında FDA tarafından, COVID-19'u tedavi etmede iyileşen plazma için bir acil kullanım izni yayımlanmıştı ve "ürünün bilinen ve potansiyel faydalarının, ürünün bilinen ve potansiyel risklerinden daha ağır bastığı" söylenmişti.

Başhekim: Plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok

Şu anda stratejik yatırım firması In-Q-Tel'in Başkan Yardımcısı olan Borio yazılı ifadesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplu olarak, bu terapinin COVID-19 hastalarına yardımcı olmadığını zaten biliyoruz. Ancak, işe yaramadığı durumlarda onu kullanarak, virüse doğal ve doğal olaylardan kaçan mutasyonlar geliştirmesine yardımcı olabilecek bir yol haritası sağlıyoruz. Aşı bağışıklık tepkilerini daha da hızlı tetikledi.”

"Ulusal Sağlık Enstitüleri, gelişigüzel randomize kontrollü çalışmalarla 150 binden fazla hastada nekahet plazma kullandı. Muhtemelen, aşılar daha etkisiz hale geldiğinde virüs üzerinde daha seçici bir baskı yaratacaktır.”

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 plazma fda mutasyon dr luciana borio bagisiklik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.