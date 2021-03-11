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Eskişehir'deki sağlık çalışanlarından duygulandıran ‘koronavirüs’ klibi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları koronavirüsle geçen 1 yılın ardından yaşadıklarını anlatan bir klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klipte, koronavirüs, ‘gülüşümüzü çalan, ellerimizi saklayan, ağrımızı, acımızı katlayan, günaydınlarımızı alan, bize silah kuşatan, size hapis yaşatan’ şeklinde tarif edildi
Eskişehir'deki sağlık çalışanlarından duygulandıran ‘koronavirüs’ klibi
11 Mart 2021 14:34 - DHA
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Eskişehir’de pandemi servisi bulunan 3 hastaneden biri olan Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi ve sağlık personelinin de bulunduğu çalışanlar, koronavirüsle geçen 1 yılın ardından yaşadıklarını anlatan 4 dakikalık klip hazırladı. Koronavirüs hastalarının ambulansla hastaneye getirilmesi ve bu süreçte yaşananları konu alan klipte, hemşire Sevda Çakar’ın kaleme aldığı şiiri hemşire Nihal Ergün Türe seslendirdi. Klipte 1 yıldır devam eden koronavirüs, ‘gülüşümüzü çalan, ellerimizi saklayan, ağrımızı, acımızı katlayan, günaydınlarımızı alan, bize silah kuşatan, size hapis yaşatan’ diye tarif edilirken, COVID-19 ve yoğun bakım servislerinin yanı sıra koronavirüs hastaları ile koruyucuyu kıyafet giyen sağlık çalışanlarının görüntülerine de yer verildi.

Duygulandıran klipte, koronavirüs sürecinde evlerinden ve sevdiklerinden uzak kalan çalışanların hasreti de şu ifadelerle anlatıldı:

“Siz bilmiyordunuz ki evde emzikli bir bebeğim, bir başka şehirde sevdiğim vardı. Kardeşim ateşler içindeyken, ağabey kaza yaptı, babamda alzheimer vardı. Yani aslında dışarıda emanet canlarım varken, bana emanetler canımdandı. Şimdi herkes biliyordu, herkes bir olma zamanı evrende. Biz gözlerimizle güleceğiz bir süre, siz, bir süre sadece evlerinizde. Biz aile olacağız yine, yatağınızda siz, ailenize destek olacaksınız iyilikle. Bir olmak bu kadar kolay olmamıştır belki de.”

Klibin son bölümünde ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık İşleri Müdürü Burçin Çakıroğlu Danacı, süreci en iyi şekilde anlatmak için destek isterken, “Bu zorlu süreçte hepinizden, destek bekliyoruz. Maske, mesafe, hijyen” dedi. Klip paylaşıldığı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, koronavirüs sürecinde en önde yer alan sağlık çalışanlarına destek mesajı yağdı.

Klibi buradan izleyebilirsiniz: 

 

Anahtar Kelimeler:

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