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Facebook, aşı karşıtı komplo teorileriyle üyelerinin aşı randevularına gitmediği tespit edilen grupları kapattı
Facebook’ta aşı karşıtı bir grup komplo teorileri ürettiği ve insanları yanlış bilgilendirdiği için kapatıldı
Facebook, aşı karşıtı komplo teorileriyle üyelerinin aşı randevularına gitmediği tespit edilen grupları kapattı
08 Şubat 2021 11:35 - Haber 7
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Facebook, koronavirüs aşısı hakkında komplo teorileri üreten ve binlerce üyesinin aşı randevularına gitmediği tespit edilen grupları kapattı. Aşı karşıtı grup, bu yöntemle aşıların boşa gitmesini planlıyordu.

Aşılanan kişilerin, belirli halka açık mekanlara ve etkinliklere katılmalarını ve yurtdışı seyahatlerinde kolaylık sağlanmasını “yeşil pasaporta hayır” sloganıyla protesto ettiler. Ancak 14 bin üyesi olan bu Facebook grubunun çoğu, aşının zararlı olduğuna dair asılsız iddiaları desteklemek için grubu kullandı.

Facebook, grubun sahte haberlerle ilgili topluluk standartlarını ihlal ettiğini yorumladı.

Anahtar Kelimeler:

facebook koronavirus asisi komplo teorileri protesto

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