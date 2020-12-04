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Facebook, COVID-19 aşısının mikroçipler taşıdığı iddiasında bulunan paylaşımlarla ilgili harekete geçti
ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, yeni tip corona virüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları kaldıracağını duyurdu
Facebook, COVID-19 aşısının mikroçipler taşıdığı iddiasında bulunan paylaşımlarla ilgili harekete geçti
04 Aralık 2020 11:34 - AA
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Facebook'tan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Kovid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” ifadesi kullanıldı.

Facebook’un ABD’de Kovid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Kovid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

facebook instagram covid-19 mikrocip abd

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