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Farklı bir varyant daha: California'da tespit edilen mutant COVID-19 yakın markaja alındı
Yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ortaya çıkan COVID-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğinin altı çizildi
Farklı bir varyant daha: California'da tespit edilen mutant COVID-19 yakın markaja alındı
25 Şubat 2021 08:34 - AA
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ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.

California San Francisco Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, COVID-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu araştırma ekibinin, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'ta eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu Kovid-19’un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada, "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez ortaya çıkan COVID-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.

Araştırmanın yazarlarından California San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, Fox Haber’e yaptığı açıklamada, bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek "Ancak şu an panik yapmıyorum. Bunu daha fazla araştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi.

COVID-19 bilgilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, California, 3 milyon 543 binden fazla vaka, 50 bine yaklaşan can kaybı ile ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

california yeni tipkoronavirus mutasyon

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