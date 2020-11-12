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Fatih Altaylı: Hastaneler gırtlağa kadar dolu, sokaklarda öleceksiniz
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin okuyucularını tedbir alması için uyardı.Altaylı, "Kendinize acımıyorsanız, sağlık personeline acıyın. Hastaneler gırtlağa kadar dolu. Devleti, şehri, özeli kalmamış. Her yer fule yaklaşmış. Yakında sokaklarda öleceksiniz." görüşünü savundu.
Fatih Altaylı: Hastaneler gırtlağa kadar dolu, sokaklarda öleceksiniz
12 Kasım 2020 12:16 - Cumhuriyet
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Altaylı yazısında, "Covid-19 patladı diyorum. Herkes inanıyor, kimse takmıyor. Günde 40 binden fazla vaka var diyorum. Herkes inanıyor, kimse takmıyor. Bakan Koca sayıları benim gibi vermiyor ama adam neredeyse ağlayacak 'Dikkatli olun' diye.Ona da herkes inanıyor, kimse takmıyor.Aşının gelmesine daha çok var.  Türkiye sipariş verdi mi, sıraya girdi mi bilmiyorum ama her şey doğru yapılmış olsa bile ilkbahardan önce aşı maşı olamayacaksınız diyorum. Herkes inanıyor, kimse takmıyor." düşüncesini dile getirdi. 

"YAKINDA SOKAKLARDA ÖLECEKSİNİZ"

Altaylı, "Tam aksine müthiş bir keyifle 'Aşıyı Türk buldu' diye seviniyoruz milletçe. Dün Formula 1 için İstanbul Parka’a gidebilmek için PCR testi yaptırmaya gittim. Kendinize acımıyorsanız, sağlık personeline acıyın. Hastaneler gırtlağa kadar dolu. Devleti, şehiri, özeli kalmamış. Her yer fule yaklaşmış. Yakında sokaklarda öleceksiniz. Belli ki hükümet 'Ekonomi' diye tedbir almamakta ısrarlı. Ama en azından siz tedbirli olun." uyarısını yaptı. 

Altaylı, "İşiniz yoksa çıkmayın evden, mesafe kurallarına uymayan lokantalarda, kafelerde oturmayın, yemek yemeyin. Maskeniz ağızınızı burnunuzu kapasın.Cebinizde bir küçük kolonya bulundurun. 'Bu şartlarda futbol oynanmaz' demekten dilimde tüy bitti. Bakın milli maçta 45 dakika sahada kalan Vida’da corona çıktı. Sahadaki 22 kişi şu anda risk altında. Şaka değil. Lütfen." ifadesini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 fatih altayli

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