Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı'dan Bakan Koca'ya: COVID-19 testimi 500 TL'ye yaptırdım, kart ekstremi gösterebilirim
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs testini 500 liraya yaptırdığını söyleyerek, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatlarını yalanlayan Fahrettin Koca’ya kredi kartı ekstremi gösterebileceğini duyurdu.
Fatih Altaylı'dan Bakan Koca'ya: COVID-19 testimi 500 TL'ye yaptırdım, kart ekstremi gösterebilirim
20 Kasım 2020 13:29 - Cumhuriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde koronavirüs testini 500 liraya yaptırdığını yazdı. 

Altaylı, "Sağlık Bakanı Koca, Covid- 19 tespiti için tavan fiyatın 250 TL olduğunu söyledikten sonra muhalefetten bazı vekiller bu testin bazı özel sağlık kuruluşlarında daha pahalıya yapıldığı iddiasını ortaya attı. Bakan Koca da bu iddiayı ortaya atanları 'yalancılıkla' suçladı" değerlendirmesinde bulundu. 

Altaylı yazısında, "Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya söyleyeyim.Geçen hafta Formula 1’deki görevim nedeni ile İstanbul’daki bir özel hastanede Covid-19 için PCR testi yaptırdım. Ödemesini de bizzat yaptım. Tam 500 TL. Yani muhalefete inanmıyorsa, ben kendisine kredi kartı ekstremi gösterebilirim" ifadesini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

fatih altayli koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.