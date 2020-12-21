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Fauci tarih verdi: 2021'in sonuna doğru eski normale dönmeye başlayabiliriz
ABD'nin bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, normale dönüşün aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına bağlı olduğunu söyledi
Fauci tarih verdi: 2021'in sonuna doğru eski normale dönmeye başlayabiliriz
21 Aralık 2020 13:52 - Independent
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini ifade etti.

Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi. MSNBC televizyona konuşan Fauci, şunları söyledi: 

"Aşıların dağıtımına başlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek."

Merkezi ABD'de olan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya çapında Koronavirüs vakası 28 milyonu aştı.

ABD, 6 milyon 400'den fazla tespit edilen vaka ve 193 bin can kaybıyla hâlâ dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda olmaya devam ediyor.

Dr. Anthony Fauci, geçen cuma günü CNN International'a yaptığı açıklamasında ise şunları kaydetmişti: 

"Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021'e çok yakın olacak; hatta belki 2021'in sonuna doğru."
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 dr anthony fauci

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