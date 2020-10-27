FDA: Gebeliğin ikinci yarısında non-steroidal antienflamatuar ilaç uyarısı

MEDİMAGAZİN-FDA, non-steroidal antienflamatuar ilaç sınıfındaki ajanlar hakkındaki uyarılarını genişletti. Ajans, yeni araştırmalara dayanarak, düşük amniyotik sıvı riskinin ortaya çıkabileceğini ve bunun da bebeklerde nadir ancak ciddi böbrek sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor.

FDA; İbuprofen, naproksen, diklofenak ve selekoksib dahil olmak üzere, hem tezgah üstü hem de reçeteli non-steroidal antienflamatuar ilaç sınıfı üreticilerinin, etiketlerini bu yeni uyarı ile güncellemeleri gerektiği konusunda uyardı. Fakat düşük doz aspirin bu gruba dahil değil. Ajans, düşük doz aspirinin hamilelik sırasında bazı kadınlar için -bir sağlık uzmanı gözetiminde alınması kaydıyla- önemli bir tedavi olabileceğinin altını çizdi.

FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi vekil direktörü Patrizia Cavazzoni açıklamasında, kadınların hamilelik süresince alabilecekleri ilaçların yararlarını ve risklerini anlamalarının son derece önemli olduğunu ifade etti. “Bu amaçla FDA, kadınları ve onların sağlık hizmeti sağlayıcılarını non-steroidal antienflamatuar ilaçların hamileliğin yaklaşık 20 haftasından sonra kullanılması halinde riskli olabileceği konusunda bilgilendirdi.”