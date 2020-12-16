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FDA, Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının güvenirliliğini ve etkinliğini teyit etti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenilirliğini teyit etti
FDA, Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının güvenirliliğini ve etkinliğini teyit etti
16 Aralık 2020 10:37 - AA
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FDA, yayımladığı incelemede, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

54 sayfalık incelemede, yaklaşık 30 bin kişi üzerinde denenen aşının yüzde 94 etkili olduğu, özel bir güvenlik endişesi taşımadığı, yaygın olarak görülen ateş, baş, kas ve eklem ağrıları dışında ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Moderna’nın Kovid-19 aşısı perşembe günü FDA bağımsız bilim insanlarının oluşturduğu uzman panel tarafından değerlendirilerek acil kullanımına izin verilip verilmeyeceği oylanacak.

Moderna’nın aşısının da resmen onaylanması durumunda, Pfizer’in Kovid-19 aşısından sonra bir hafta arayla ABD’de onaylanan ikinci aşı olacak.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, geçen hafta FDA uzmanlar kurulundan geçerek FDA tarafından resmen onaylanmış ve ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere hafta sonu eyaletlere dağıtımına başlanmıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

fda moderna kovid-19 asisi biontech

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