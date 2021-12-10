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FDA ve CDC'den BioNTech aşısının 3. dozunun 16-17 yaş grubunda kullanımına onay
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ABD'de artış gösteren Omicron mutasyonu vakalarının ardından 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.
FDA ve CDC'den BioNTech aşısının 3. dozunun 16-17 yaş grubunda kullanımına onay
10 Aralık 2021 09:03 - İHA
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ABD’de Covid-19’un Omicron mutasyonuna karşı Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunda yaş grubu düşürüldü. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verildiği duyuruldu. Üçüncü dozun söz konusu yaş grubuna, ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılacağı belirtildi. FDA’nın kararı, Pfizer/BioNTech’in geliştirdikleri aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiğini bildirmesinin ardından geldi. Yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtilmişti.

Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, CDC güçlendirici aşı tavsiyelerini genişleterek, 16 yaş ve üzerindeki herkesi bir güçlendirici aşı olması yönünde teşvik ediyor. Omicron mutasyonu ile ilgili tüm cevaplara sahip olmasak da, ilk veriler Covid-19 güçlendirici aşılarının Omicron ve diğer mutasyonlara karşı korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olduğunu biliyoruz” dedi.

Walensky, 16-17 yaş grubundaki gençlerin ikinci doz aşılarından en az 6 ay sonra 3’üncü doz aşılarını yaptırabileceklerini duyurdu.

Pfizer/BioNTech, geliştirdikleri aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiğini bildirmiş, yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtilmişti.

Pfizer-BioNTech'in üçüncü dozunda antikor seviyesi 25 kat artıyor

ABD’de 16 ve 17 yaş grubunda yaklaşık 4,7 milyon kişi Covid-19’a karşı tam olarak aşılanırken, 2,5 milyondan fazlasının ise ikinci dozu yaptırmasının üzerinden altı ay geçti.

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