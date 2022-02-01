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FDA'dan Moderna'nın koronavirüs aşısına tam onay
ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.
FDA'dan Moderna'nın koronavirüs aşısına tam onay
01 Şubat 2022 14:22 - AA Islam Doğru
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FDA’dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." ifadesi kullanıldı.

Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​

FDA, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.

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