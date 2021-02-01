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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den gelecek 5 bin doz COVID-19 aşısının ulaşmadığını duyurdu
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 5 bin COVID-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığını açıkladı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den gelecek 5 bin doz COVID-19 aşısının ulaşmadığını duyurdu
01 Şubat 2021 09:10 - AA
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Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıp Hizmetleri Genel Müdürü Üsame el-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de hiçbir yetkili makamın hiçbir aşıyı İsrail'den henüz teslim almadığını söyledi.

Neccar şunları ifade etti:

"Aşıların var olduğuna dair herhangi bir tebligat bizlere ulaşmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok. İsrail, üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor. Uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri işgal altındaki Filistin topraklarına aşının girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor."

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz COVID-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığı duyurulmuştu.

Birçok uluslararası kuruluş, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak'ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak COVID-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılması" çağrısında bulunmuştu. Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv'in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.

İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için COVID-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:

gazze seridi filistin israil covid-19 asisi isgal

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