Filyasyon ekiplerini hayrete düşüren o diyaloglar

Dünyayı etkisine alan koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Bir tarafta aşı geliştirme çalışmaları ve bazı aşıların deneme aşamalarına geçilmiş olsa da henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmayan koronavirüse karşı Türkiye'de sağlık çalışanları da hız kesmeden en ön safta mücadele ediyor.

500 KİŞİLİK EKİP HER GÜN SAHADA

Türkiye'nin turizm başkenti olan ve yerli yabancı milyonlarca tatilciyi misafir eden Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yedi kamu, iki üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Hastanelerde tedavi edilen koronavirüs hastalarının yanı sıra, sağlık durumları uygun olanlar evlerinde tedaviye alınıyor.

Evde tedaviye alınanların ilaç, test ve muayene işlemleri ise sahada görevli sağlık personelinden oluşan filyasyon ekiplerince karşılanıyor. Kentte sahada aktif olarak çalışan yaklaşık 500 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor. Bu ekipler genelde 2 kişiden oluşuyor. Bir hekim bir de yanında yardımcı olarak sağlık personeli bulunuyor. Ekipler saat 08.00'de göreve başlayıp beyaz tulum, maske, siperlik, eldivenden oluşan koruyucu kıyafetlerini giyerek sahaya çıkıyor.

KAPILAR TEK TEK ÇALINIYOR

Gidilecek adreslerde önceden belirlenen rota için pozitif hastalarla telefonla iletişim kurularak evden ayrılmamaları ve genel sağlık durumlarının nasıl olduğu soruluyor. Belirlenen adreslere gelen filyasyon ekipleri, daire kapı girişlerine kadar gelip burada koronavirüs hastalarıyla göz teması kurarak yakından ilgileniyor.

Genel sağlık durumlarıyla ilgili not alan ekipler, koronavirüs ve nasıl bulaştığı, alınması gereken önlemler başta olmak üzere ilaçların nasıl kullanılacağına kadar detaylı bilgilendirmeyi yaptıktan sonra acil durumlarda ulaşabilecekleri numaraları da paylaşıp adresten ayrılıyor. Ortalama 15 saat çalışan ekipler, günün sonunda gittikleri evlerinde de fiziki mesafe ve maske kuralını uyguluyor.

'NEDEN HEMEN GELMEDİNİZ?'

Kepez ilçesindeki filyasyon ekiplerinden biri olan Dr. Fatma Öztürk ve diş teknikeri Özcan Furkan Işık da kapı kapı gezip hastaları hem sisteme kaydedip hem de ilaçlarını teslim ediyor. Günde 20-30 evi ziyaret ettiklerini anlatan Dr. Öztürk, çok ilginç durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Hastalarla çok fazla sorun yaşamadıklarını anlatan Dr. Öztürk, pozitif vakalardan gelen, 'Neden hemen gelmediniz?' sorusunu hastaya açıklamakta zorlandıklarını söyledi. Hızlı bir şekilde tüm vakalara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Öztürk, her vakanın kendisinin tek ve özel olduğunu düşündüğünü, ancak kendisi gibi çok sayıda vaka olduğunu ve bunun zaman aldığını anlattı.

İLGİNÇ DİYALOGLAR

Pozitif vakaları aradıklarında ilginç istek ve sorularla da karşılaştıklarını ifade eden Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastayı arıyoruz 'Evden ayrılmayın geleceğiz' diyoruz. 'Maske getirecek misiniz?, Çöp dökmeye çıkmayacak mıyım?, Siz gelene kadar çay, kahve hazırlasam yetiştirebilir miyim?' gibi konuşmalar geçiyor aramızda. Çay kahve davetini yadırgamıyoruz. Bunlar gelenek ve göreneklerimizde var. Tabi ki kabul etmiyoruz."

Dr. Fatma Öztürk, pozitif vaka olan kişilerin aynı evde yaşadığı kişilere bulaştırmaması için mutlaka hijyene ve ayrı bir odada izolasyona dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Diş teknikeri Özcan Furkan Işık ise telefonla görüştüğü birkaç vakaya 'Neredesiniz şu an?' diye sorduğunda aldığı ilginç yanıtları anlattı. Bir vakanın 'Şu an evde değilim ancak akşama gelebilirim' dediğini ifade eden Işık, ekledi:

" 'İşi bırakın direkt eve geçin' diyoruz. Bizi dinleyen de oluyor ama akşama kadar dışarıda olup adresine gelmeyen de. Böyle yapanları kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz."

Evde izolasyon kuralını ihlal edenlere 3 bin 150 TL para cezası verildiği gibi izolasyonu kontrol altına alabilmek adına kurala uymayanlar para cezasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilip izolasyon süresince tüm masrafları da kendisinden tahsil ediliyor.

İstanbul'da filyasyon ekipleri yapılan hataları tespit etti: Aile kahvaltıları, temaslısını saklayanlar

Tatilden dönenlerin etkisi ve havaların da soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmek zorunda kalınması, İstanbul'u yeniden Türkiye'de salgının merkezi haline getirdi.

Ankara'daki filyasyon ekipleri gece gündüz kapı kapı dolaşıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de virüsle mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece saatlerinde de devam ediyor. Ankara'da filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar kapı kapı gezip, testi pozitif çıkan hastalarla onların temaslılarını bulup, izole edilmelerini sağlayarak salgının yayılmasının önüne geçiyor.

Filyasyon ekibinin müdürü koronavirüse yakalandı: 21 günlük tedavide 17 kilo verdi

Eskişehir'de 38 yaşındaki İsa Köse, filyasyon ekibinde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandı. Tedavi gördüğü hastanede 4'ü yoğun bakımda 21 gün geçiren Köse, bu süreçte 17 kilo verdi. İmmün plazma ile tedavi edilen Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor."



