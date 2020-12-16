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Financial Times, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti
İngiliz gazetesi Financial Times, "Yılın Kişisi" olarak, Kovid-19 aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti
Financial Times, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti
16 Aralık 2020 12:02 - Haber 7
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İngiliz gazetesi Financial Times, "Yılın Kişisi" olarak, Kovid-19 aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.

Financial Times, Türk mucitlerin aşısının ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay aldığını hatırlattı. Aşıya ülke bazında ilk onay veren ise Birleşik Krallık olmuştu.

Financial Times'ın yazısında, şu ifadelere yer verildi: 

"Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor. Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor."

Anahtar Kelimeler:

prof dr ugur sahin ozlem tureci financial times yilin kisisi

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