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Finlandiya'da COVID-19'un PCR testlerinde gizlenebilen yeni bir mutasyonu tespit edildi
Finlandiya’da yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yeni bir suşunun tespit edildiğini, mutasyona uğramış türe Fin-796H adının verildiği bildirildi. Mutasyonun Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olduğu öne sürüldü
Finlandiya'da COVID-19'un PCR testlerinde gizlenebilen yeni bir mutasyonu tespit edildi
19 Şubat 2021 10:34 - AA
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Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'nin haberine göre, Helsinki'de Vita Laboratuvarları Kovid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

"Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış COVID-19 tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.

Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde COVID-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu.

Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı bilinmeyen yeni mutasyonun, COVID-19 vaka sayısının görece düşük olduğu Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.

Finlandiya'da bugüne kadar İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonu 422 vakada, Güney Afrika mutasyonu 22 vakada, Brezilya mutasyonu ise 1 vakada görüldü.

Ülkede toplam 52 bin 209 vaka görülürken, virüs nedeniyle 725 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

finlandiya sars-cov-2 fin-796h

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