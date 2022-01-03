Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa hızla artan Omicron'a karşı alarma geçti: Dördüncü doz yakında gündemde
Fransa'da Başbakan Jean Castex, pozitif vakaların yüzde 60’tan fazlasını Omicron varyantının oluşturduğu Kovid-19 salgınının artışı ve etkilerini görüşmek üzere bakanlarla toplantı yapacak.
Fransa hızla artan Omicron'a karşı alarma geçti: Dördüncü doz yakında gündemde
03 Ocak 2022 14:45 - AA Alaattin Doğru
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Fransa'da Başbakan Jean Castex, pozitif vakaların yüzde 60’tan fazlasının Omicron varyantı olduğu ülkede, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından virüsün yayılma hızının daha da artması endişesiyle 10 bakanla düzenleyeceği toplantıda durumu değerlendirecek.

Toplantıda, Omicron varyantının yayılımının hastane, eğitim, toplu taşıma, kolluk kuvvetleri hizmetlerine etkisi ele alınacak.

Dördüncü doz aşı yakın zamanda gündeme gelecek

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, France Inter televizyonunda katıldığı programda virüsün Delta ve Omicron varyantları nedeniyle ocak ayının hastaneler için zor geçeceğini belirtti.

Delta’nın yoğun bakım servislerini, Omicron’un ise normal hastane servislerini doldurduğunu ifade eden Veran, sağlık durumu riskli kişiler için dördüncü doz Kovid-19 aşısının yakın zamanda gündeme gelebileceğini aktardı.

Veran, 5 hafta içerisinde 25 milyon doz hedefine ulaşmak için hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Kovid-19 vakalarının hızla artmasına karşın okulların yeniden açılmasına yönelik eleştirilere Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta cevap verdi.

Blanquer, test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin 7 gün karantina altına alınacağını, aynı sınıftaki öğrencilerin ise 2 kez negatif test sonucu sunarak yüz yüze eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.

Kovid-19 aşı ruhsatı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlandı

Öte yandan, Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını aşı ruhsatı uygulaması olarak değiştirecek kanun tasarısı Ulusal Meclise geldi.

Hükümet, çarşamba günü de Senato’da ele alınması beklenen tasarının, 15 Ocak’tan önce yasalaşmasını amaçlıyor.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Anahtar Kelimeler:

fransa dorduncu doz omicron varyanti pozitif vakalar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.