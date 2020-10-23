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Fransa: İkinci dalga ilkinden daha kötü olabilir
Paris Devlet Hastanesinin yaptığı açıklamada, ülkenin günlük Covid-19 vaka sayısında rekor sayılara ulaşıldığı için Fransa’nın ikinci koronavirüs dalgasının ilkinden daha da kötü geçebileceği belirtildi.
Fransa: İkinci dalga ilkinden daha kötü olabilir
23 Ekim 2020 17:00 -
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MEDİMAGAZİN-Perşembe günü Fransa, günlük 41 bin 622 yeni vaka raporu bildirdi. Ülkedeki yoğun bakım hasta sayısı mayıs ayından bu yana en yüksek seviyede seyrediyor. Bu nedenle hastaneler üzerinde artan baskı sebebiyle, ülkede saat 21.00’dan sabah 06:00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 “Kasım zor olacak”

Başbakan Jean Castex, hastanelerin baskı altında kaldığını ve kasım ayının zorlu geçeceğini söyledi. Paris Hastaneleri – Kamu Katılımı genel müdürü Martin Hirsch, hastanelerdeki yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasının 62 olduğunu ifade etti.

“İkinci dalga ilkinden daha kötü geçecek”

Hirsch, test edilmeyen pek çok asemptomatik taşıyıcı olduğu için gerçek vaka sayısının resmi kayıtlardan çok daha fazla olduğunu söyledi. “Sokaklarda dolaşan bir sürü hayalet taşıyıcı var.” Hirsch ayrıca, bazı hastane çalışanların izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

fransa vaka covid-19

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