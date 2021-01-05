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Fransa tepkilere kayıtsız kalmadı: Aşılamada süreç hızlandırılacak
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronoravirüse (COVID-19) karşı aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeni ile gelen tepkilerin ardından sürecin hızlandırılacağını söyledi
Fransa tepkilere kayıtsız kalmadı: Aşılamada süreç hızlandırılacak
05 Ocak 2021 17:23 - AA
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, aşılanan kişi sayısında gelecek günlerde Avrupa'nın diğer ülkelerini yakalayacaklarını vurguladı.

Bir haftada sadece 450 kişiyi aşılayan Fransa alay konusu oldu

Aşı kampanyasının hızlandırılacağını ifade eden Veran, yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanlarının yanı sıra 50 yaş üzerindeki itfaiye erlerinin de aşı olabileceğini kaydetti.

Veran, aşı stratejisinde değişiklik yaptıklarını ve bu ay sonu itibarıyla evde kalan 75 yaş üzeri kişilerin isteğe bağlı olarak aşılanabileceğini belirtti.

Şu an ülkeye haftada 500 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı geldiğini ve yakın zamanda Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıdan ayda 500 bin doz geleceğini aktaran Veran, aşı isteyen Fransızların gelecek günlerde başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinin aksine şimdiye kadar 500 kadar kişiye aşı yapılması tepkilere neden olmuştu.
 

Anahtar Kelimeler:

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