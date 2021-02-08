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Fransa, ulusal aşısının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırmaktan dolayı eleştiriliyor!
Fransa yönetimi, ulusal aşı firmalarından Valneva'nın COVID-19 için üreteceği aşının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor
Fransa, ulusal aşısının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırmaktan dolayı eleştiriliyor!
08 Şubat 2021 16:43 - AA
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı sürecini yönetememekle eleştirilen Fransa, Nantes şehrinde Fransa-Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva'nın aşısının ilk üretiminden faydalanamayacak.

Aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin iki numaralı ismi Jordan Bardella, Fransa hükümetini aşı çalışmalarına yeterli yatırımı yapmadığı ve bu alandaki egemenlik hakkını başka ülkeye kaptırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

Ulusal Meclis Başkanı Annie Genevard da aşı üretiminde dayanışma görüntüsü veren Avrupa'nın Fransa'nın bu alandaki ilk üretimine katkı sağlamamak ve yeterli dayanışmayı sergilememekle suçladı.

Sol cephe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "sözleri ve politikalarının, eylemleriyle tutarlı olmadığı", yönetime de COVID-19 salgınının neden olduğu sağlık krizini yönetemediği ve yanlış politika uyguladığı eleştirisi getirdi.

İngiltere'den firmaya 1,4 avro ödeme

Temmuzda İngiltere ile ön anlaşma yaparak üretimine İngiltere'de devam kararı alan ve klinik deneylerinin ilk aşamasını geçen Valneva, baharda yapacağı testlerde de başarı sağlarsa bu yıl sonunda Birleşik Kralık'a 60-100 milyon arasında doz teslim edecek.

Anlaşma gereği Birleşik Krallık'tan aşı için toplam 1,4 milyar avro alacak firma 2025'e kadar bu ülkeye aşı üretecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ilk siparişlerin İngiltere tarafından alınacak olması nedeniyle ancak 2022'de aşı için firmaya sipariş verebilecek.

Ocak sonunda Fransız ilaç firması Sanofi aşı üretiminde gecikeceğini açıklamış, Pasteur Enstitüsü de temel aşı çalışmasını etki sağlayamadığı gerekçesiyle durdurduğunu bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 jordan bardella avrupa birligi ingiltere

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