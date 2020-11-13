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Fransa'da uygulanan sokak kısıtlaması, COVID-19 vakalarını yüzde 16 düşürdü
Fransa Başbakanı Castex, ülke çapında uygulanan tedbirler nedeniyle salgının seyrinde kısmi iyileşme olduğunu kaydetti
Fransa'da uygulanan sokak kısıtlaması, COVID-19 vakalarını yüzde 16 düşürdü
13 Kasım 2020 13:45 - AA
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Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Castex, ülkede her 30 saniyede bir kişinin hastanede ve her 3 dakikada bir kişinin yoğun bakımda tedaviye alındığı ifade ederek, hastanede bulunanların sayısının nisandaki rakamı geçtiğini söyledi. 

Castex, yoğun bakımda tedavi görenlerinin yüzde 40'ının 65 yaş altında ve hayatını kaybeden 4 kişiden birinin virüs kaynaklı olduğunu belirtti. 

"Vaka sayıları son bir haftada yüzde 16 düştü"

Castex, 30 Ekim'den bu yana ülke çapında uygulanan tedbirler nedeniyle salgının seyrinde kısmi iyileşme olduğunu kaydetti.

Günlük vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü vurgulayan Castex, şu an uygulanan tedbirlerde değişiklik yapılmayacağını ve en az 15 gün daha geçerli olacağını belirtti.

1 Aralık'tan itibaren şu an kapalı olan mağazaların açılabileceğini ancak restoran ve barların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade eden Castex, Noel tatilinde büyük etkinliklerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Castex, ülkede tedbirler nedeniyle ekonomik faaliyetlerin bu ay yüzde 12 azalacağını aktardı. 

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkede market, eczane ve bankalar gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında bütün işletmeler kapatıldı. Bu tedbirlerin 1 Aralık'a kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

fransa basbakani jean castex koronavirus

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